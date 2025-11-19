Rinaldi Faria quebra o silêncio sobre polêmicas após demissão do SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A saída de Rinaldi Faria da cúpula do SBT provocou uma grande polêmica nos bastidores da emissora. O criador da franquia de palhaços Patati Patatá e, até então, responsável pela Superintendência Artística e de Programação, teve o contrato encerrado nesta última terça-feira (18), após pouco mais de um ano e meio à frente das mudanças na grade e na linha de conteúdo.

A demissão do profissional foi oficializada em comunicado conjunto, mas, nos bastidores, o resultado teria sido atribuído como resultado de embates com nomes do casting de contratados do canal da família Abravanel, e de desgaste provocado por alterações sucessivas na programação.

Em pronunciamento ao colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, Rinaldi Faria desmentiu os rumores que surgiram na imprensa após a oficialização do seu desligamento, e concedeu agradecimentos à Daniela Beyruti, presidente do SBT.

“Nada disso procede. Desde o início disse a Dani que daria um ano da minha vida para me dedicar ao SBT. Pelo Amor e GRATIDÃO que tenho por eles”, disse o empresário.

