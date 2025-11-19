De cueca!! Vini Jr. surge em suposta conversa com Bia Miranda
Clique aqui e escute a matéria
A repercussão em torno de Bia Miranda ganhou novos capítulos após a influenciadora assumir que viveu um envolvimento com o jogador Vini Jr. durante uma visita do atleta ao Brasil. Nos últimos dias, supostos prints de mensagens privadas entre os dois circularam nas redes, levantando ainda mais comentários sobre o caso. Em uma conversa atribuída ao jogador, ele teria enviado a frase “Sabe q sempre fui logo [louco] em você né?”, aparecendo sem camisa nas imagens.
Outra captura de tela mostra o atacante dizendo que estava com “saudade” da vice-campeã de A Fazenda 14, em mensagens datadas de agosto, antes de assumir relacionamento com Virginia Fonseca. Em um terceiro print, o jogador, apenas de cueca, teria comentado: “Só não sei se aguento, tenho que me preparar”.
Questionada sobre o assunto, Bia Miranda confirmou que as conversas existiram, afirmando: “Isso aconteceu sim, uns tempos atrás. Eu estava solteira e ele também”. Ela explicou ainda que não manteve mais contato, pois retomou o namoro com o funkeiro Gato Preto. Após uma festa organizada pelo atleta em julho, ambos teriam se encontrado e compartilhado momentos mais íntimos.
Atualmente, cada um segue sua vida, e a influenciadora destacou que tudo ocorreu antes de o jogador iniciar seu relacionamento com Virginia.
O post De cueca!! Vini Jr. surge em suposta conversa com Bia Miranda foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.