Como assim? Virginia Fonseca dá presente diferentão para o namorado, Vini Jr.

Após acompanhar a Seleção Brasileira em Londres, Virginia Fonseca, de 26 anos, exibiu o presente inesperado que recebeu de Vini Jr., de 25. O jogador decidiu entregar à influenciadora uma faixa personalizada com o próprio rosto — justamente o acessório que ele havia chamado de “brega” quando ela apareceu com algo parecido em um jogo do Real Madrid.

Em tom descontraído, Virginia fez questão de esclarecer a situação. “Deixar registrado que essa faixa com a cara dele foi ele que me deu. Ele reclama, mas no fim ele gosta”, afirmou. Ela ainda relembrou quando brincou no estádio espanhol: “Vini, sua namorada é brega e você vai ter que aceitar”.

O relacionamento, assumido publicamente no fim de outubro, já vinha chamando atenção desde agosto, quando a influenciadora passou a frequentar a casa do atleta na Espanha. A conexão só se fortaleceu após ele preparar um pedido de namoro em Mônaco.

Para completar, Virginia contou como tem sido a rotina do casal. “Depois a gente se vê… agora a gente está vivendo a fase do namoro, calmo. A gente se liga, a gente conversa o dia inteiro no WhatsApp”, explicou.

