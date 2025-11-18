fechar
Fafá de Belém faz topless durante banho de rio e recebe elogios

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/11/2025 às 18:00
Fafá de Belém, de 69 anos, aproveitou uma pausa na agenda para se conectar com a natureza de um jeito livre e descontraído. A cantora mergulhou de topless em um rio de Belém e registrou o momento, que transmitiu leveza e uma sensação de volta às origens. O clima simples e espontâneo deixou o vídeo ainda mais marcante.

A publicação logo movimentou os seguidores. Muitos elogiaram a coragem e a autenticidade dela. Comentários como a voz do Pará, verdadeira sereia e energia que ilumina qualquer lugar mostraram o carinho do público.

O post também reforçou a relação profunda da artista com a terra natal. Ela sempre destaca o orgulho de representar o Pará, e a cena do mergulho trouxe essa conexão de forma natural. Por isso, os fãs celebraram o momento como um símbolo da essência amazônica que acompanha sua trajetória.

A ida da cantora ao estado aconteceu por causa da COP 30, evento em que ela participou da abertura e integrou debates sobre cultura e clima. Entre compromissos e reflexões, Fafá encontrou tempo para renovar as energias no rio e dividir essa experiência com quem a acompanha.

