Cesar Filho revela bastidores como ator de novela da Globo e dispara: “Nunca quis ser”
Cesar Filho, que atualmente comanda o SBT Brasil, pode ser visto, também, no elenco da novela Hipertensão (1986), em cartaz no Globoplay Novelas (antigo Canal Viva).
Em entrevista ao jornal O Globo, o jornalista relembrou a época em que atuou no folhetim, e contou que relembra as relações construídas com os demais colegas de tabalho. “As recordações que eu tenho são das amizades que eu fiz durante esse período, mais do que as recordações da parte profissional de atuar. Do elenco, o Eri Johnson é com quem eu tenho mais contato”, disse.
“Nunca quis ser”
Apesar de ter iniciado a carreira no rádio, Cesar Filho confessou que acabou se aventurando como ator após quatro convites recebidos antes de finalmente aceitar atuar em Hipertensão, mas nunca esteve nos seus planos. “Na verdade, eu nunca quis ser ator. Durante o período em que fiquei na TV Globo, tive cinco convites para fazer novelas e recusei todos”, declarou.
“Eu sempre fui radialista. Eu estava contratado da Globo, mas meu contrato com o TV Mulher tinha acabado e eu me sentia mal de receber e não trabalhar. Então, quando o Wolf me chamou, fui me aconselhar com o Boni e ele falou para eu tentar, para eu me divertir. Mas eu senti naquele momento, enquanto eu fazia, que tinham pessoas ali que eram muito mais atores do que eu na paixão pela profissão. Eu amo mais apresentar mesmo. Foi muito divertido, muito gostoso, mas não era a minha praia”, afirmou Filho.
