Filha de Renato Aragão entra na Justiça contra o pai por dívida financeira
Juliana Rangel Aragão, filha mais velha de Renato Aragão, entrou com uma ação de cobrança contra o próprio pai na Justiça.
Segundo informações do site Notícias da TV, ela destacou que o humorista deixou de quitar um empréstimo de R$ 950 mil, firmado entre os dois em dezembro de 2018. Ademais, o valor emprestado não saiu de economias pessoais, mas sim da venda de um imóvel herdado da mãe dela, Martha Maria Rangel Aragão, que faleceu.
Renato Aragão deveria devolver o valor até 31 de dezembro de 2023, o que não ocorreu. Juliana ressalta que parte da dívida chegou a ser paga, um total de R$ 77 mil, mas que os valores foram administrados pela madrasta, Lilian Aragão, com quem mantém uma relação de conflito.
Segundo ela, Lilian passou a exigir que assinasse recibos de quitação parcial, alegando que despesas pessoais teriam sido custeadas pelo casal, visto que Juliana ainda morava na casa do pai. Sendo assim, a herdeira decidiu recorrer aos fins judiciários após não ter sucesso nas tentativas extrajudiciais de receber o restante do valor.
Na ação, ela pede que o pai seja condenado ao pagamento integral da dívida atualizada, com juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20%. Procurada, a defesa de Renato Aragão afirmou ainda não ter conhecimento sobre o caso. O veterano ainda será citado para apresentar defesa.
