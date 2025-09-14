Renato Aragão desmente boatos sobre asilo com vídeo malhando em casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos 90 anos, humorista aparece ativo ao lado de personal trainer enquanto a filha Lívian critica fake news nas redes sociais! Saiba mais

Após rumores de que estaria vivendo em um asilo, Renato Aragão surgiu em um vídeo publicado nas redes sociais dançando e se exercitando em casa. Aos 90 anos, o ator e humorista apareceu ao lado de uma personal trainer, demonstrando disposição e bom humor.

Nesta semana, sua filha, Lívian Aragão, já havia desmentido as especulações. Em vídeo, ela criticou a disseminação de notícias falsas e reforçou que o pai segue morando em sua residência.

“Acho um absurdo precisar gravar esse vídeo. Imagine ter que mostrar um senhor de 90 anos só para dizer que não, ele não está internado em um asilo, como estão dizendo”, afirmou.

A atriz também revelou que recebeu ataques e ameaças baseados nas fake news. “Inventaram que eu internei meu pai em um asilo, usando vídeos editados, narrativas mentirosas e até inteligência artificial. Tudo fora de contexto”, desabafou.

Segundo Lívian, Renato está bem e envolvido em novos projetos.

“O que não falta é gente para confirmar que ele está em casa, até porque ele grava, posta nas redes sociais, faz ginástica e compartilha com vocês. Ele está imerso em novidades que em breve vocês verão, claro, dentro das possibilidades de um senhor de 90 anos. Mesmo assim, inventaram essa mentira absurda sobre mim, meu pai e minha família”, concluiu.