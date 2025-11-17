fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

É grave? Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 17/11/2025 às 13:29
É grave? Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo
É grave? Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Aos 74 anos, Galvão Bueno precisou ser hospitalizado em São Paulo após receber o diagnóstico de pneumonia no fim de semana. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o narrador chegou a ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva para acompanhamento mais rigoroso.

A equipe que acompanha Galvão relatou uma resposta positiva ao tratamento, o que possibilitou sua transferência da UTI para um quarto comum. Agora, o comunicador permanece sob observação, recebendo cuidados específicos enquanto avança no processo de recuperação.

Veja também: Galvão Bueno faz forte desabafo sobre saída da Globo: ‘Desaforo’

O portal LeoDias teria tentado conversar com familiares do narrador, além das assessorias da emissora e do hospital, mas não houve retorno até o momento.

Mesmo ainda internado, a evolução descrita pelos médicos indica estabilidade e otimismo quanto à melhora de Galvão Bueno, que segue acompanhado de perto pela equipe de saúde.

O post É grave? Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Ronaldo Fenômeno pede emprego e é contratado ao vivo no SBT
Daniela Beyruti

Ronaldo Fenômeno pede emprego e é contratado ao vivo no SBT
Band crava data de despedida de Galvão Bueno, mas antes narrador é liberado para o Teleton
Band

Band crava data de despedida de Galvão Bueno, mas antes narrador é liberado para o Teleton

Compartilhe

Tags