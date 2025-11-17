É grave? Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos 74 anos, Galvão Bueno precisou ser hospitalizado em São Paulo após receber o diagnóstico de pneumonia no fim de semana. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o narrador chegou a ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva para acompanhamento mais rigoroso.

A equipe que acompanha Galvão relatou uma resposta positiva ao tratamento, o que possibilitou sua transferência da UTI para um quarto comum. Agora, o comunicador permanece sob observação, recebendo cuidados específicos enquanto avança no processo de recuperação.

O portal LeoDias teria tentado conversar com familiares do narrador, além das assessorias da emissora e do hospital, mas não houve retorno até o momento.

Mesmo ainda internado, a evolução descrita pelos médicos indica estabilidade e otimismo quanto à melhora de Galvão Bueno, que segue acompanhado de perto pela equipe de saúde.

