Band crava data de despedida de Galvão Bueno, mas antes narrador é liberado para o Teleton

A Band já definiu a data de despedida de Galvão Bueno da emissora. Será dia 22 de dezembro. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, tudo aconteceu de forma acordada entre ambas as partes.

Recentemente, o SBT anunciou que irá transmitir também a Copa do Mundo de 2026, em parceria com a NSports, empresa que tem o narrador esportivo como um dos sócios. A sua saída da Band já era algo previsto após esse acordo, que surpreendeu o mercado. Com isso, o seu programa na emissora do Morumbi, Galvão e Amigos, será descontinuado.

Porém, Galvão não vai aparecer no SBT apenas em 2026. Neste ano, ele é presença certa, pela primeira vez, para aparecer no encerramento do Teleton. Quem liberou o narrador foi a Band, que não costuma liberar suas estrelas para a ação beneficente da emissora de Silvio Santos.

Para a Copa do Mundo de 2026, além de Galvão, o SBT deve contar com a participação de Tiago Leifert, que vai narrar alguns jogos importantes, além de programas especiais da emissora.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br