Carla Marins revela verdadeiro segredo para manter boa forma aos 57 anos
Carla Marins está de volta às telinhas em Três Graças, atual novela das nove da Globo. A atriz, que interpreta Xênica, faz o maior sucesso nas redes sociais pela boa forma no auge dos seus 57 anos.
Em entrevista à revista Quem, a artista contou que mantém a aparência jovial com uma combinação de alimentação saudável com muita atividade física, planejada pelo seu marido, o personal trainer Hugo Baltazar.
“Meu marido é meu personal e não tem como escapar. Gosto muito de me exercitar. Faz bem para a cabeça e para o corpo. Para envelhecer bem tem que se cuidar”, declarou Carla Marins, que confidenciou ter se submetido, também, a realização de procedimentos estéticos.
“Eu demorei muito para fazer tratamentos estéticos no rosto por ter a tranquilidade de achar que uma atriz pode estar com a cara do seu tempo. Não fiz muitas mudanças. Tenho um cuidado estético leve para manter a minha pele boa, mas pretendo envelhecer naturalmente”, disse a atriz de Três Graças, que recentemente aderiu ao tratamento com os bioestimuladores de colágeno.
