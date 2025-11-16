Carla Marins revela verdadeiro segredo para manter boa forma aos 57 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Carla Marins está de volta às telinhas em Três Graças, atual novela das nove da Globo. A atriz, que interpreta Xênica, faz o maior sucesso nas redes sociais pela boa forma no auge dos seus 57 anos.

Em entrevista à revista Quem, a artista contou que mantém a aparência jovial com uma combinação de alimentação saudável com muita atividade física, planejada pelo seu marido, o personal trainer Hugo Baltazar.

“Meu marido é meu personal e não tem como escapar. Gosto muito de me exercitar. Faz bem para a cabeça e para o corpo. Para envelhecer bem tem que se cuidar”, declarou Carla Marins, que confidenciou ter se submetido, também, a realização de procedimentos estéticos.

“Eu demorei muito para fazer tratamentos estéticos no rosto por ter a tranquilidade de achar que uma atriz pode estar com a cara do seu tempo. Não fiz muitas mudanças. Tenho um cuidado estético leve para manter a minha pele boa, mas pretendo envelhecer naturalmente”, disse a atriz de Três Graças, que recentemente aderiu ao tratamento com os bioestimuladores de colágeno.

VEJA MAIS: ‘Voltar em grande estilo’, diz Carla Marins sobre participação em Três Graças

O post Carla Marins revela verdadeiro segredo para manter boa forma aos 57 anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.