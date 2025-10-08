Carla Marins fala sobre identificação com personagem controversa em ‘Três Graças’
Carla Marins está de volta às novelas da Globo após cerca de 12 anos. A atriz, que pôde ter sido vista na reprise de História de Amor (1995), integra o elenco de Três Graças, próxima trama das nove, que assumirá o lugar do remake de Vale Tudo.
Em entrevista à revista Quem, durante a festa de lançamento da história de Aguinaldo Silva, nesta última terça-feira (7), a artista destacou que o momento profissional coincide com uma fase de felicidade da vida pessoal.
“Nossa, é maravilhoso, voltar, e voltar em grande estilo, numa novela do Aguinaldo Silva, das nove, horário nobre. Muito feliz, e acho que está ornando também, está vindo um momento pessoal muito bom, sabe? Estou feliz, um casamento de quase 20 anos, um filho de 16, maravilhoso. Então, um momento profissional e pessoal perfeito agora”, declarou Carla Marins, que é casada com o personal trainer Hugo Baltazar, e são pais de Leo.
Na trama, a atriz viverá Xênica, uma viúva que trabalha na fundação do vilão Feretti, vivido por Murilo Benício. “Ela vai chegar um momento em que ela vai se dar conta das falcatruas que vão acontecer, mas ela tem uma questão pessoal. Ela é uma consumidora absurda, ela compra muito, muito, muito, então ela precisa muito desse emprego”, explicou Carla, que desvinculou possível identificação à personalidade do papel.
“Não, eu gosto, mas não como a Xênica. A Xênica é toda trabalhada no dourado, no animal print, ela quer aparecer, ela quer chegar, ela quer ornar de elite, mesmo sendo classe trabalhadora”, concluiu Marins.
