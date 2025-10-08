Carla Marins fala sobre identificação com personagem controversa em ‘Três Graças’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Carla Marins está de volta às novelas da Globo após cerca de 12 anos. A atriz, que pôde ter sido vista na reprise de História de Amor (1995), integra o elenco de Três Graças, próxima trama das nove, que assumirá o lugar do remake de Vale Tudo.

Em entrevista à revista Quem, durante a festa de lançamento da história de Aguinaldo Silva, nesta última terça-feira (7), a artista destacou que o momento profissional coincide com uma fase de felicidade da vida pessoal.

“Nossa, é maravilhoso, voltar, e voltar em grande estilo, numa novela do Aguinaldo Silva, das nove, horário nobre. Muito feliz, e acho que está ornando também, está vindo um momento pessoal muito bom, sabe? Estou feliz, um casamento de quase 20 anos, um filho de 16, maravilhoso. Então, um momento profissional e pessoal perfeito agora”, declarou Carla Marins, que é casada com o personal trainer Hugo Baltazar, e são pais de Leo.

Na trama, a atriz viverá Xênica, uma viúva que trabalha na fundação do vilão Feretti, vivido por Murilo Benício. “Ela vai chegar um momento em que ela vai se dar conta das falcatruas que vão acontecer, mas ela tem uma questão pessoal. Ela é uma consumidora absurda, ela compra muito, muito, muito, então ela precisa muito desse emprego”, explicou Carla, que desvinculou possível identificação à personalidade do papel.

“Não, eu gosto, mas não como a Xênica. A Xênica é toda trabalhada no dourado, no animal print, ela quer aparecer, ela quer chegar, ela quer ornar de elite, mesmo sendo classe trabalhadora”, concluiu Marins.

VEJA MAIS: Carla Marins faz confissões sobre relação com Ângelo Paes Leme nos bastidores de ‘História de Amor’

O post Carla Marins fala sobre identificação com personagem controversa em ‘Três Graças’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.