2 atores do remake de Vale Tudo que também estarão em Três Graças

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 05/10/2025 às 15:33
O público que acompanhou o remake de Vale Tudo vai reencontrar rostos conhecidos na próxima novela das 9 da TV Globo, Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva e prevista para estrear em 20 de outubro. Dois atores que marcaram presença na trama recém-exibida estarão novamente no horário nobre, desta vez em papéis bem diferentes.

Um deles é Leandro Lima, de 43 anos. Em Vale Tudo ele viveu Walter, personagem que se envolvia com a vilã Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch. Agora, ele retorna ao ar como Herculano, marido de Lena, papel de Bárbara Reis, em Três Graças.

Bárbara Reis e Leandro Lima em Três Graças (Foto: Estevam Avellar/Globo)

Outro nome confirmado é Alexandre Nero, que fez parte do remake de Vale Tudo e volta às telas em uma participação especial. O ator dará vida novamente ao Comendador José Alfredo, figura icônica de Império (2014).

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, sua presença terá relação direta com o núcleo de Miguel Falabella, que interpretará Kasper DaMatta, um colecionador de arte envolto em negócios escusos.

Alexandre Nero em Império (Foto: Reprodução/Globo)

Com esses reencontros, Três Graças promete unir nostalgia e novidade, trazendo não apenas a força de nomes consagrados, mas também tramas inéditas que devem prender a atenção do público.

