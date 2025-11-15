Solteira, Pocah surge de biquíni em fotos e bumbum sarado rouba a cena
Clique aqui e escute a matéria
Solteira, Pocah chamou atenção ao surgir de biquíni em uma nova sequência de fotos nas redes sociais. A cantora, que anunciou nesta semana o fim do noivado com Ronan Souza após seis anos juntos, posou na Praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, usando um biquíni marrom que destacou suas curvas.
Nas imagens, ela aparece com o corpo bronzeado e o bumbum sarado em evidência. Além disso, a artista provocou os seguidores na legenda ao escrever: “Fala o que tu quer, amor!?”
Nos comentários, fãs e amigos elogiaram a beleza da funkeira. Muitos disseram que ela está em sua melhor fase. Outros deixaram mensagens como “maravilhosa”, “perfeita” e “a patroa voltou”.
Uma das últimas aparições do ex-casal ocorreu durante o casamento de Lexa com Ricardo Vianna, que aconteceu no dia 10 de outubro, na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Pocah e Ronan Souza foram padrinhos da cerimônia.
O post Solteira, Pocah surge de biquíni em fotos e bumbum sarado rouba a cena foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.