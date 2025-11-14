fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Pocah abre o jogo pela primeira vez sobre fim do noivado com Ronan Souza

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/11/2025 às 7:57
Pocah abre o jogo pela primeira vez sobre fim do noivado com Ronan Souza
Pocah abre o jogo pela primeira vez sobre fim do noivado com Ronan Souza - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Pocah usou as redes sociais nesta última quinta-feira (13), e quebrou o silêncio sobre o término do noivado com Ronan Souza, com quem esteve por seis anos.

Através dos Stories do Instagram, a cantora lamentou o vazamento da informação do rompimento da união antes de ter sido preparada por ela. “Infelizmente, a informação vazou antes de eu estar preparada para falar sobre isso publicamente”, iniciou.

Pocah confirmou, por sua vez, que o relacionamento com Ronan Souza teve fim. “Mas sim… o Ronan e eu seguimos agora por caminhos diferentes. Foram 6 anos de história, aprendizado e parceria. Seguimos amigos, e sempre seremos a família da nossa Toyah. Agradeço de coração por todas as mensagens de carinho e respeito nesse momento”, disse.

A cantora e o empresário estavam juntos desde 2019. Naquele ano, o empresário também viveu um romance com Anitta, meses após o fim do casamento da cantora com Thiago Magalhães. Dois anos depois, ele pediu a mão da ex-BBB em casamento durante o programa Mais Você, da Globo.

Pocah (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Pocah surge de biquíni fio-dental em vídeo e revela segredo do bronze

O post Pocah abre o jogo pela primeira vez sobre fim do noivado com Ronan Souza foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Pocah e Ronan Souza terminam noivado após 6 anos juntos
Pocah

Pocah e Ronan Souza terminam noivado após 6 anos juntos
'PEIDO PRESO': segurar pum faz mal? Entenda por que a ex-BBB Pocah foi internada
flatulência retida

'PEIDO PRESO': segurar pum faz mal? Entenda por que a ex-BBB Pocah foi internada

Compartilhe

Tags