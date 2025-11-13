Tati Zaqui abre o coração ao contar sobre a perda do primeiro filho em post emocionante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos 31 anos, Tati Zaqui dividiu com os seguidores um dos momentos mais difíceis de sua vida. Nesta quinta-feira (13), a ex-funkeira anunciou que perdeu o primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Mateus Oliveira, com quem assumiu um romance há apenas dois meses.

Emocionada, ela relembrou a descoberta da gravidez e contou que viveu dias de pura alegria ao imaginar a chegada do bebê. Tati também compartilhou as reações da família, que comemorou a novidade com entusiasmo. No entanto, a gestação terminou após um mês. “Eu me preparava para anunciar a sua chegada, mas o nosso bebê voltou para os braços do Senhor. Nós te amamos desde o primeiro segundo”, desabafou.

A perda ocorre poucos meses depois de Tati decidir se afastar da carreira no funk para se dedicar ao trabalho como influenciadora. Em sua publicação, ela procurou consolo na fé e deixou uma homenagem carregada de emoção. “A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O útero é a porta do céu na terra, Deus nos tocou e aqui fica o registro do nosso maior e breve presente”, escreveu.

Em seguida, completou com uma mensagem ao bebê que partiu cedo demais: “Eu posso não entender os planos de Deus, mas eu confio plenamente nEle. Hoje compartilhamos com o mundo o quanto você é especial. Nossa estrelinha. Com amor, mamãe e papai.”