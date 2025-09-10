3 artistas que abandonaram o funk e se converteram ao evangelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nos últimos anos, alguns nomes de destaque do funk surpreenderam seus fãs ao anunciar uma mudança radical em suas trajetórias. O que antes era palco, batidas intensas e letras ousadas, deu lugar à fé, ao louvor e a um novo propósito de vida. Essas conversões revelam histórias pessoais marcadas por buscas, vazios e transformações que encontraram sentido na espiritualidade. Confira três artistas que abandonaram o funk e decidiram seguir o evangelho:

1. Jottapê

Conhecido por interpretar um dos protagonistas da série Sintonia, Jottapê anunciou em fevereiro de 2025 o fim de sua carreira no funk. O artista revelou sua decisão durante um evento da Netflix em São Paulo, declarando que, apesar da fama e do dinheiro, carregava um vazio que nada preenchia. Segundo ele, a fé em Deus trouxe um novo significado à sua vida. Desde então, passou a compartilhar mensagens sobre família, religião e canções voltadas ao evangelho.

Jottapê antes e depois (Foto: Reprodução/Instagram)

2. Tati Zaqui

Com hits de sucesso e presença marcante no funk, Tati Zaqui também ficou conhecida pelo envolvimento no mundo do conteúdo adulto. Em 2023, porém, ela surpreendeu ao anunciar sua conversão. Em depoimentos emocionados, contou que sempre teve resistência em relação à igreja, mas acabou encontrando paz e acolhimento no ambiente religioso. Desde então, frequenta cultos com familiares e amigos, afirmando que sua vida ganhou outro sentido.

Tati Zaqui antes e depois (Fotos: Reprodução/Instagram)

3. Brunninha

Ex-rival de Anitta na época do Furacão 2000, MC Brunninha decidiu trilhar outro caminho em 2019, quando se converteu ao evangelho. Ela passou a atuar no ministério de louvor da Igreja Batista da Lagoinha, no Rio de Janeiro. Com uma trajetória marcada por polêmicas, batalhas judiciais e até participação em reality show, a artista viu sua vida ganhar um novo rumo. Hoje, além de destacar sua gratidão a Deus e à família, Brunninha também se aproxima do campo político, participando de eventos ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Brunninha antes e depois (Fotos: Reprodução/Instagram)

