Anderson Neiff apresenta "Prometeu Tudo, Entregou Nada", single de estreia de seu primeiro álbum

Música abre nova fase na carreira do artista conhecido como Rei do Brega Funk e estará disponível no dia 15 de agosto em todas as plataformas digitais

Clique aqui e escute a matéria

Reconhecido nacionalmente como o Rei do Brega Funk, Anderson Neiff se prepara para uma das etapas mais importantes de sua trajetória: o lançamento do primeiro álbum de estúdio.

Nascido e criado na favela do Ibura, em Recife (PE), o artista, que também é dançarino, produtor, empresário e cantor, inicia essa nova fase com o single “Prometeu Tudo, Entregou Nada”, disponível em todas as plataformas digitais a partir de 15 de agosto via ONErpm.

O álbum, intitulado “Infelizmente Eu Amo Anderson Neiff” (IEAAN), é aguardado com entusiasmo pelo público e promete trazer uma sonoridade renovada, reafirmando a força do Brega Funk e ampliando seus horizontes.



"Venho preparando este álbum com muito carinho pros fãs. Vai ser uma mistura de gêneros que eu gosto: vai ter trap, vai ter funk, eletrônico e, claro, muito Brega Funk! Vamos começar os lançamentos com 'Prometeu Tudo, Entregou Nada', uma música bem pra cima, que fala sobre um homem em um relacionamento que fez muitas promessas mas que nunca faz nada. É o Brega Funk no topo!", afirma Anderson Neiff.

Mesmo antes de seu lançamento, “Prometeu Tudo, Entregou Nada” já conquistou o público: a prévia soma mais de 40 mil criações no TikTok, com coreografia oficial e ultrapassa 1 milhão de reproduções nas redes sociais. O videoclipe oficial será lançado no YouTube e conta com participações especiais dos influenciadores Capitão Pitomba e Sargento Calixto.

“Prometeu Tudo, Entregou Nada” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.