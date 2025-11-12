Paula Braun desabafa após separação de Mateus Solano e recebe declaração do ex: ‘Te amo’
A atriz Paula Braun, de 46 anos, usou as redes sociais para abrir o coração sobre os desafios que as mulheres enfrentam após o fim de um relacionamento. Separada de Mateus Solano, de 44, desde maio, ela falou sobre o julgamento que costuma recair sobre as mulheres quando um casamento termina. “O que esperam de uma mulher depois que ela termina um relacionamento?”, questionou. Segundo Paula, vivemos em “uma sociedade misógina e sem muito interesse em mudar isso”.
Paula explicou que, mesmo após o término, mantém uma boa convivência com o ex-marido por causa dos filhos, Flora, de 15 anos, e Benjamin, de 10. “Temos uma relação de afeto, construída ao longo de 17 anos, que nos permite viajar com nossos filhos mesmo estando separados”, disse.
A atriz também criticou os padrões sociais impostos às mulheres. “Nossa cultura não aceita que uma mulher viva bem fora de uma relação convencional”, afirmou. Para ela, é preciso valorizar a liberdade e a capacidade de se reinventar.
Encerrando sua reflexão, Paula Braun destacou que o processo não é simples, mas necessário. “A vida só é completa se feita de beleza e dor… Coragem. Avante. Vamos viver”, concluiu, recebendo do ex-marido uma mensagem carinhosa: “Viva você sempre! Te amo”, escreveu Mateus Solano.
