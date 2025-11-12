Paula Braun desabafa após separação de Mateus Solano e recebe declaração do ex: ‘Te amo’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Paula Braun, de 46 anos, usou as redes sociais para abrir o coração sobre os desafios que as mulheres enfrentam após o fim de um relacionamento. Separada de Mateus Solano, de 44, desde maio, ela falou sobre o julgamento que costuma recair sobre as mulheres quando um casamento termina. “O que esperam de uma mulher depois que ela termina um relacionamento?”, questionou. Segundo Paula, vivemos em “uma sociedade misógina e sem muito interesse em mudar isso”.

Veja também: Mateus Solano manda recado sobre uso de celular em peças após polêmica: “É um inferno”

Paula explicou que, mesmo após o término, mantém uma boa convivência com o ex-marido por causa dos filhos, Flora, de 15 anos, e Benjamin, de 10. “Temos uma relação de afeto, construída ao longo de 17 anos, que nos permite viajar com nossos filhos mesmo estando separados”, disse.

A atriz também criticou os padrões sociais impostos às mulheres. “Nossa cultura não aceita que uma mulher viva bem fora de uma relação convencional”, afirmou. Para ela, é preciso valorizar a liberdade e a capacidade de se reinventar.

Encerrando sua reflexão, Paula Braun destacou que o processo não é simples, mas necessário. “A vida só é completa se feita de beleza e dor… Coragem. Avante. Vamos viver”, concluiu, recebendo do ex-marido uma mensagem carinhosa: “Viva você sempre! Te amo”, escreveu Mateus Solano.

O post Paula Braun desabafa após separação de Mateus Solano e recebe declaração do ex: ‘Te amo’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.