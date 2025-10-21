fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Mateus Solano compartilha vídeo de outro ângulo e prova que não deu tapa no celular de telespectadora em teatro

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/10/2025 às 18:30
Mateus Solano compartilha vídeo de outro ângulo e prova que não deu tapa no celular de telespectadora em teatro
Mateus Solano compartilha vídeo de outro ângulo e prova que não deu tapa no celular de telespectadora em teatro - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Mateus Solano se pronunciou nesta terça-feira (21) após viralizar um vídeo em que supostamente teria dado um tapa no celular de uma telespectadora durante a peça O Figurante, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O ator, de 44 anos, negou a ação e compartilhou um novo vídeo mostrando o que realmente aconteceu por outro ângulo.

Em tom de ironia, Mateus iniciou o pronunciamento: “Atenção, pronunciamento mais do que especial. Finalmente, venho a público esclarecer a polêmica do tapa mais famoso desde o ‘tapa da pantera'”. Ele explicou que não bateu em ninguém e nem no celular: “O que eu fiz foi agir como um trombadinha, peguei o celular rapidamente e joguei debaixo da poltrona”.

O ator detalhou que o dia do incidente coincidiu com a gravação do espetáculo para enviar ao diretor, que mora em Portugal. “De tempos em tempos, precisamos filmar para o diretor poder orientar. Tenho provas de que fui um ninja: não parei o espetáculo, tirei o celular que atrapalhava e acabei causando essa polêmica”, disse.

Mateus finalizou reforçando que a luz do celular prejudica a atenção de atores e público: “O teatro não é captável, é um momento único”. No vídeo compartilhado, ele mostra claramente pegando o celular da plateia e colocando no chão, encerrando de vez as dúvidas sobre o ocorrido.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Mateus Solano compartilha vídeo de outro ângulo e prova que não deu tapa no celular de telespectadora em teatro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Equipe de Mateus Solano se pronuncia sobre polêmica envolvendo tapa em celular de fã
Mateus Solano

Equipe de Mateus Solano se pronuncia sobre polêmica envolvendo tapa em celular de fã
Mateus Solano dá tapa em celular ao ser filmado em peça; vídeo
Mateus Solano

Mateus Solano dá tapa em celular ao ser filmado em peça; vídeo

Compartilhe

Tags