Mateus Solano compartilha vídeo de outro ângulo e prova que não deu tapa no celular de telespectadora em teatro

Mateus Solano se pronunciou nesta terça-feira (21) após viralizar um vídeo em que supostamente teria dado um tapa no celular de uma telespectadora durante a peça O Figurante, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O ator, de 44 anos, negou a ação e compartilhou um novo vídeo mostrando o que realmente aconteceu por outro ângulo.

Em tom de ironia, Mateus iniciou o pronunciamento: “Atenção, pronunciamento mais do que especial. Finalmente, venho a público esclarecer a polêmica do tapa mais famoso desde o ‘tapa da pantera'”. Ele explicou que não bateu em ninguém e nem no celular: “O que eu fiz foi agir como um trombadinha, peguei o celular rapidamente e joguei debaixo da poltrona”.

O ator detalhou que o dia do incidente coincidiu com a gravação do espetáculo para enviar ao diretor, que mora em Portugal. “De tempos em tempos, precisamos filmar para o diretor poder orientar. Tenho provas de que fui um ninja: não parei o espetáculo, tirei o celular que atrapalhava e acabei causando essa polêmica”, disse.

Mateus finalizou reforçando que a luz do celular prejudica a atenção de atores e público: “O teatro não é captável, é um momento único”. No vídeo compartilhado, ele mostra claramente pegando o celular da plateia e colocando no chão, encerrando de vez as dúvidas sobre o ocorrido.