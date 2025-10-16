Mateus Solano dá tapa em celular ao ser filmado em peça; vídeo
Mateus Solano, de 44 anos, gerou repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (16) após um vídeo em que ele aparece dando um tapa no celular de alguém da plateia viralizar. O episódio ocorreu na última terça-feira (14), durante uma apresentação de O Figurante em Santa Rosa, Rio Grande do Sul.
A pessoa que registrava o espetáculo estava na primeira fila. “O ator não interrompeu a peça e seguiu normalmente com a apresentação”, conforme mostra o vídeo divulgado pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco. Segundo informações, Mateus se ofereceu a arcar com possíveis danos ao aparelho. A equipe do artista ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.
Vale lembrar que filmar ou fotografar sem autorização prévia no teatro é proibido, e esse aviso é dado ao público antes de cada espetáculo. O Figurante é um monólogo no qual Mateus Solano interpreta Augusto, um figurante que começa a questionar sua própria vida. A comédia dramática aborda a sensação de ser coadjuvante da própria história, trazendo uma metáfora sobre a indivisibilidade social.
O espetáculo está em turnê pelo Brasil, sob a direção de Miguel Thiré, com colaboração na dramaturgia de Isabel Teixeira, e continua atraindo público interessado na reflexão sobre a vida e o papel de cada um.