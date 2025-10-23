Mateus Solano manda recado sobre uso de celular em peças após polêmica: “É um inferno”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mateus Solano comentou, novamente, em torno das recentes polêmicas envolvendo um vídeo que repercutiu nas redes sociais, onde surgiu dando um tapa no celular de uma pessoa da plateia, que filmava um trecho de sua peça.

O vídeo aconteceu durante o monólogo O Figurante, em uma apresentação no Rio Grande do Sul, no último dia 14 de outubro, e dividiu a opinião dos internautas. Em entrevista ao portal Gshow, o ator afirmou que o vídeo ter viralizado abriu portas para mais conversas sobre o uso de celulares em locais como teatros e cinemas.

“É um inferno”

“Eu acho ótimo a gente poder discutir isso. É um inferno os celulares em todos os lugares! A gente tá deixando de viver e que bom que podemos discutir isso, porque eu acho que é ruim para todos nós”, disse Mateus Solano.

Além disto, o artista também falou sobre as recentes polêmicas envolvendo o meio teatral brasileiro. “Eu acho que existem espetáculos para todo mundo. Têm espetáculo que é para você fotografar, que é para você cantar junto e têm espetáculo que é para você ficar quieto e ouvir a história. Existe lugar para tudo. E eu acho que o teatro é um espaço em que todo mundo participa junto, mas existem algumas regrinhas que precisam ser respeitadas”, finalizou Solano.

