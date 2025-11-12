Elizabeth Savala pode voltar ao horário nobre em próxima novela de Walcyr Carrasco
A Globo está alinhando os nomes que poderão integrar o elenco de Quem Ama, Cuida, sua futura novela das nove, que será assinada por Walcyr Carrasco, e substituirá Três Graças no primeiro semestre de 2026.
Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, ainda que ninguém tenha se manifestado oficialmente, nos bastidores, as especulações são de que a atriz Elizabeth Savala estaria na mira para um papel de destaque na história.
Caso se confirme, a trama marcará o retorno da artista veterana ao horário nobre após oito anos – visto que seu trabalho mais recente na faixa foi em O Sétimo Guardião (2018). Em tempo, atualmente, Elizabeth pode ser vista como Cunegundes, em Êta Mundo Melhor!.
Além disto, nos últimos dias, a atriz Letícia Colin foi confirmada como a grande protagonista de Quem Ama, Cuida. Inicialmente, quem seria a grande protagonista da trama era Camila Queiroz, que trabalhou com Walcyr Carrasco em outros folhetins, mas a sua primeira gravidez a impediu de aceitar o convite.
