Elizabeth Savala pode voltar ao horário nobre em próxima novela de Walcyr Carrasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo está alinhando os nomes que poderão integrar o elenco de Quem Ama, Cuida, sua futura novela das nove, que será assinada por Walcyr Carrasco, e substituirá Três Graças no primeiro semestre de 2026.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, ainda que ninguém tenha se manifestado oficialmente, nos bastidores, as especulações são de que a atriz Elizabeth Savala estaria na mira para um papel de destaque na história.

Caso se confirme, a trama marcará o retorno da artista veterana ao horário nobre após oito anos – visto que seu trabalho mais recente na faixa foi em O Sétimo Guardião (2018). Em tempo, atualmente, Elizabeth pode ser vista como Cunegundes, em Êta Mundo Melhor!.

Além disto, nos últimos dias, a atriz Letícia Colin foi confirmada como a grande protagonista de Quem Ama, Cuida. Inicialmente, quem seria a grande protagonista da trama era Camila Queiroz, que trabalhou com Walcyr Carrasco em outros folhetins, mas a sua primeira gravidez a impediu de aceitar o convite.

VEJA MAIS: ‘Alma Gêmea’: Elizabeth Savala revela a cena mais difícil de sua carreira feita na novela

O post Elizabeth Savala pode voltar ao horário nobre em próxima novela de Walcyr Carrasco foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.