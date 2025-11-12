Eliminados de ‘A Fazenda’, Michelle Barros e Shia Phoenix falam sobre futuro do romance
Eliminados de A Fazenda 17, Michelle Barros e Shia Phoenix comentaram sobre o futuro do relacionamento iniciado durante o reality show. O casal, que se envolveu mesmo tendo compromissos fora do confinamento, revelou que o sentimento surgiu de forma inesperada.
“A palavra é essa: avassalador”, disse a jornalista durante a Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie. “Fui surpreendida com um sentimento maior do que eu esperava por ele. Simplesmente aconteceu”, completou.
Ao falar sobre o que vem pela frente, Michelle garantiu que a relação continuará, mas sem planos imediatos de morar juntos. “Vamos continuar. Moradia? Não, a gente ainda vai conversar”, afirmou.
Já Shia Phoenix negou que o envolvimento tenha sido motivado por estratégia dentro do jogo. “É contraditório dizer que eu só manipulava e usava a Michelle. Não foi nada disso. Você não escolhe”, explicou o ex-peão.
