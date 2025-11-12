Eliminados de ‘A Fazenda’, Michelle Barros e Shia Phoenix falam sobre futuro do romance

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Eliminados de A Fazenda 17, Michelle Barros e Shia Phoenix comentaram sobre o futuro do relacionamento iniciado durante o reality show. O casal, que se envolveu mesmo tendo compromissos fora do confinamento, revelou que o sentimento surgiu de forma inesperada.

“A palavra é essa: avassalador”, disse a jornalista durante a Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie. “Fui surpreendida com um sentimento maior do que eu esperava por ele. Simplesmente aconteceu”, completou.

Veja também: A Fazenda 17: Público rejeita casal e Michelle e Shia são eliminados

Ao falar sobre o que vem pela frente, Michelle garantiu que a relação continuará, mas sem planos imediatos de morar juntos. “Vamos continuar. Moradia? Não, a gente ainda vai conversar”, afirmou.

Já Shia Phoenix negou que o envolvimento tenha sido motivado por estratégia dentro do jogo. “É contraditório dizer que eu só manipulava e usava a Michelle. Não foi nada disso. Você não escolhe”, explicou o ex-peão.

O post Eliminados de ‘A Fazenda’, Michelle Barros e Shia Phoenix falam sobre futuro do romance foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.