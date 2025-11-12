Advogado de Marcela Tomaszewski solicitará prisão preventiva contra Dado Dolabella

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Diego Candido, advogado de Marcela Tomaszewski, anunciou nesta última terça-feira (11) que vai pedir uma medida protetiva a fim de assegurar a integridade física e emocional da modelo, além de solicitar a prisão preventiva de Dado Dolabella.

Em entrevista à revista Quem, o executivo detalhou: “Ela me chamou novamente, dizendo que queria denunciar [Dado por agressão]. Como já estávamos em contato, porque em nenhum momento deixamos de nos falar — eu sempre estava orientando e tentando convencê-la a denunciar — ela me perguntou se eu topava reassumir o caso e fazer a denúncia”, iniciou.

“Disse que sim, que a todo momento eu estava à disposição e que iria ajudá-la. Não concordava com a decisão dela em não denunciar. Eu respeitava, mas não concordava”, explicou o advogado de Marcela Tomaszewski. Segundo ele, no entanto, há uma dificuldade atual na solicitação de medida protetiva.

“Retorno agora para fazer a denúncia e encaminhar a medida protetiva, mas estamos com dificuldade, porque ela está fora do Brasil, e a delegada está exigindo a presença dela na delegacia. Acredito que isso só vá se resolver mesmo no final de semana, quando ela voltar agora [para o Brasil], dia 15 de novembro”, declarou Diego.

VEJA MAIS: Amiga de Marcela Tomaszewski relata ameaças após expor polêmica de Dado Dolabella

O post Advogado de Marcela Tomaszewski solicitará prisão preventiva contra Dado Dolabella foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.