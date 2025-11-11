Personagem de Belo vai morrer em Três Graças? Entenda o afastamento do cantor da novela
O cantor e ator Belo fará uma pausa temporária em Três Graças, novela exibida na faixa das nove, e sua saída momentânea levantou dúvidas entre os telespectadores sobre o futuro do personagem Misael. A informação, revelada nesta terça-feira (11) pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, explica que o afastamento foi planejado pela produção e não significa o fim do personagem na trama.
De acordo com fontes ligadas à novela, Misael desaparecerá após ser acusado de um crime, criando a impressão de que fugiu. Essa reviravolta ocorrerá por volta do capítulo 60 e marcará um ponto de tensão na história. No entanto, a ausência será breve: Belo deve retornar cerca de 15 capítulos depois, com cenas que prometem agitar novamente o enredo e trazer revelações decisivas.
A equipe da novela está satisfeita com a atuação do cantor e decidiu integrar a pausa ao roteiro para que ele possa cumprir compromissos profissionais e shows agendados para o fim do ano. Quando voltar, Misael ganhará ainda mais destaque na trama, reforçando sua importância na narrativa criada por Aguinaldo Silva.
Enquanto Belo se afasta temporariamente, o elenco recebe um novo reforço: Viviane Araújo foi confirmada na novela e deve estrear por volta do capítulo 100. Sua personagem, mantida em segredo, promete movimentar o núcleo ligado ao ex-marido e trazer novos desdobramentos à história. Nos bastidores, a expectativa é grande para essa nova fase de Três Graças, que deve unir drama, suspense e reencontros marcantes.
