Narcisa Tamborindeguy se revolta e detona o ex-marido, Boninho: “Péssimo pai, um miserável”
Clique aqui e escute a matéria
Narcisa Tamborindeguy não escondeu seu incômodo e ficou irritada ao falar do ex-marido, Boninho, com quem teve um relacionamento no passado e se tornaram pais de Marianna Tamborindeguy, de 38 anos.
Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, da Dia TV, exibido na noite desta última segunda-feira (10), a socialite expôs que o diretor de TV é uma figura paterna extremamente ausente.
“Ela tá sem carro, ele deixou ela sem carro, ele é uma pessoa que não é bom pra ela, não é um bom pai pra ela, deixou ela sem carro, não fez homenagem nenhuma quando ela passou na universidade, não ligou, não fez nada, é um péssimo pai, ausente, não dá amor pra ela”, disparou Narcisa, sem papas na língua, onde também resgatou determinadas situações vivenciadas pela filha, e que não contou com a ajuda de Boninho.
“O carro quebrou, ele foi incapaz de fazer um novo pra ela, entendeu? Ela foi assaltada, ele foi incapaz de trocar o carro da menina, ele só gosta da outra filha, da Isabella”, disparou a famosa, citando a jovem de 18 anos que é fruto do casamento de Boninho com a apresentadora Ana Furtado.
Irritada, Narcisa se limitou a falar mais sobre o ex-marido. “Já fui espontânea em falar o que eu penso. O cara não dá valor a nada, um miserável! Só gosta da Isabella, não gosta da Marianna, que é melhor do que todas!”, concluiu ela.
VEJA MAIS: Narcisa Tamborindeguy revela que perdeu a virgindade com filho de Frank Sinatra
O post Narcisa Tamborindeguy se revolta e detona o ex-marido, Boninho: “Péssimo pai, um miserável” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.