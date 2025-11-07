Ana Furtado exibe corpão de maiô e anima seguidores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ana Furtado, apresentadora, relembrou nesta quinta-feira (6), de sua viagem para Aruba. A estrela mostrou o corpão em um maiô verde neon e acumulou elogios.

“Sempre bela”, “Que perfeição”, “Linda demais”, “Maravilhosa”, “Foi mágico”, “Essa mulher é maravilhosa”, “Quanta beleza”, “Ela é mesmo uma linda mulher”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Globo se manifesta após denúncia de Taís Araújo contra Manuela Dias vir à tona

Na última terça-feira (4), a apresentadora fez uma declaração de amor para o seu marido, o diretor Boninho, pelo seu aniversário. Ela exaltou a cumplicidade deles e não economizou em elogios ao amado.

“Amor, meu grande amor… hoje é o seu dia! É o seu aniversário e um dos dias mais felizes do meu ano porque celebro você, meu amor, minha vida, meu amigo e paixão. Seja muito feliz no seu dia, no seu ano, na sua vida! Tem sido um privilégio viver cada dia a seu lado. Te amo!”, disse.

Ana Furtado. Foto: Reprodução/ Instagram

Ana Furtado. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Ana Furtado exibe corpão de maiô e anima seguidores foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.