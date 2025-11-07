fechar
Ana Furtado exibe corpão de maiô e anima seguidores

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/11/2025 às 7:05
Ana Furtado, apresentadora, relembrou nesta quinta-feira (6), de sua viagem para Aruba. A estrela mostrou o corpão em um maiô verde neon e acumulou elogios.

“Sempre bela”, “Que perfeição”, “Linda demais”, “Maravilhosa”, “Foi mágico”, “Essa mulher é maravilhosa”, “Quanta beleza”, “Ela é mesmo uma linda mulher”, foram alguns comentários.

Na última terça-feira (4), a apresentadora fez uma declaração de amor para o seu marido, o diretor Boninho, pelo seu aniversário. Ela exaltou a cumplicidade deles e não economizou em elogios ao amado.

“Amor, meu grande amor… hoje é o seu dia! É o seu aniversário e um dos dias mais felizes do meu ano porque celebro você, meu amor, minha vida, meu amigo e paixão. Seja muito feliz no seu dia, no seu ano, na sua vida! Tem sido um privilégio viver cada dia a seu lado. Te amo!”, disse.

Ana Furtado. Foto: Reprodução/ Instagram
