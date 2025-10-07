The Voice arrasta SBT na lama e decepciona na audiência
Clique aqui e escute a matéria
Se na Globo, o reality musical The Voice Brasil já apresentava sinais de desgaste, no SBT não foi diferente. Em sua estreia na emissora de Silvio Santos na última segunda-feira (6), após a morte de Odete Roitman, o programa decepcionou.
Segundo o colunista Gabriel Oliveira, do TV Pop, o programa que conta com a direção de Boninho não conseguiu assustar a Record. Marcou apenas 3,75 pontos em sua média. A atração marcou menos que o Programa do Ratinho, que costuma ser apresentado no horário. Também marcou menos que o No Alvo, o programa de entrevistas polêmicas que era exibido todas as segundas-feiras.
Mesmo com final morna, a Globo se saiu melhor com a grande final do reality musical Estrela da Casa, que anunciou a sua terceira temporada, marcando 11,89 pontos. Com A Fazenda 17, a Record emplacou 6,00. A Band com o pacote Galvão e Amigos e Jornal da Noite ficou em último lugar com 1,07 pontos.
Por falar em The Voice, mesmo com audiência fraca, a atração recebeu elogios na rede social X. Péricles, um dos jurados, e a cantora Duda Beat foram bastante elogiados.