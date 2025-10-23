Narcisa Tamborindeguy se revolta com humorista após paródia: “Erro primário”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Narcisa Tamborindeguy elevou o tom das críticas contra o humorista Tiago Barnabé, intérprete da personagem “Narcisa” no programa Domingo Legal. Em uma recente interação nas redes sociais, a socialite demonstrou insatisfação não apenas com a imitação, mas principalmente com o uso do seu nome em ações comerciais, chegando a ironizar o comediante.

A insatisfação veio à tona após um seguidor elogiar a socialite por sua participação na atração dominical, confundindo a Narcisa original com a personagem de Tiago Barnabé. O espanto inicial da empresária: “oi?”, rapidamente deu lugar à indignação. Logo depois, a colunista Fábia Oliveira informou que a socialite não queria que Tiago fizesse ações de publicidade usando o seu nome.

A revolta de Narcisa, no entanto, vai além da qualidade da paródia de Tiago Barnabé. Em resposta a outro seguidor no X, que a questionou se Barnabé havia pedido autorização para imitá-la, a socialite fez questão de esclarecer: “Imitar é ok, acho o auge. Agora usar o mesmo nome… é um erro primário”, disparou ela.

Narcisa já havia manifestado seu incômodo em uma entrevista recente a um podcast, onde deixou claro que sua principal desaprovação é o uso de seu nome em campanhas publicitárias feitas por Tiago Barnabé. “Gosto da imitação, mas não gosto que ele faça publicidade com o meu nome. Ele tem que fazer como Tiago Barnabé, não como a Narcisa. Porque a Narcisa faz a Narcisa, ele faz o Tiago Barnabé,” declarou.

