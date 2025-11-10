Sonia Abrão explode com suposta continuação de Avenida Brasil: ‘Crime’
Sonia Abrão, na última sexta-feira (7), no A Tarde É Sua, da Rede TV!, detonou a suposta continuação de Avenida Brasil, que consta nos planos da Globo, em 2027, segundo a colunista Carla Bittencourt.
“Eu acho um crime! Pelo amor de Deus, não façam isso! A gente nem começou a se recuperar do trauma da destruição de Vale Tudo, vocês querem destruir Avenida Brasil? Para com isso, gente!”, detonou.
A apresentadora mostrou perplexidade ao saber que alguns atores da trama original, como Murilo Benício, toparia participar da continuação da trama.
“Pior é saber que a Adriana Esteves, o Murilo Benício e o Marcelo Novaes aceitariam. Já chamaram o Ricardo Waddington de volta pra comandar essa operação… Eu vou sair correndo, vou fugir para as montanhas, porque não dá. Eu não faria isso com um clássico. Já entrou pra história da dramaturgia”, explicou.