Gabriela Versiani revela o que mantém seu relacionamento equilibrado com Murilo Huff

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/11/2025 às 7:45
Gabriela Versiani abriu o coração sobre o seu relacionamento com Murilo Huff. A influenciadora digital e o cantor sertanejo, que assumiram publicamente o namoro em agosto de 2023, costumam chamar a atenção do seguidores pela cumplicidade.

Em entrevista à revista Quem, a beldade apontou que acredita que um dos pilares do seu envolvimento com o músico está na parceria e na torcida que um tem pelo outro.

“Um dos pontos altos do nosso relacionamento é que a gente torce muito um pelo outro. Às vezes dou uma mexida na minha agenda para poder estar com ele, principalmente em momentos que sei que são importantes para ele”, contou Gabriela Versiani.

“O Murilo também consegue dar um jeitinho. Se ele não está presente fisicamente, ele se faz de alguma forma presente”, afirmou a influenciadora. Ela, está focada no desenvolvimento dos produtos da sua primeira linha de beleza, utilizou Murilo Huff como parte dos testes. “Eu pego no pé para ele se cuidar. Às vezes tenho que ir passar os produtos nele. Ele testa todos os meus produtos (risos)”, contou.

