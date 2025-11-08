Veja os cliques! Gabriela Versiani abre álbum de viagem a Belo Horizonte: ‘Morava aqui’
A influenciadora Gabriela Versiani, de 27 anos, compartilhou registros de uma curta passagem por Belo Horizonte. A viagem durou apenas um dia e meio, mas foi suficiente para despertar lembranças especiais da época em que morou na capital mineira. Nas fotos publicadas, ela aparece com diferentes looks em tons de marrom, mantendo uma estética harmônica. “Registros de 1½ dia em BH! Eu amo tanto esse lugar! Quem lembra da época que eu morava aqui?”, escreveu a modelo, que vive um relacionamento com o cantor Murilo Huff.
Durante a estadia, Gabriela aproveitou a piscina de um hotel de luxo, participou de compromissos profissionais e ainda encontrou tempo para treinar.
Nos comentários, fãs elogiaram a beleza e o estilo da influenciadora. “Fotos lindas, de menina a empresária bem-sucedida, amei”, destacou uma seguidora. Na véspera, Gabriela também se declarou à sogra, Zaida Huff, dizendo: “Dia da minha sogra amada e um presente de Deus na minha vida. Te amo.”
A breve viagem mostrou não apenas a nostalgia da influenciadora, mas também seu equilíbrio entre carreira, família e afetos.
