Veja os cliques! Gabriela Versiani abre álbum de viagem a Belo Horizonte: ‘Morava aqui’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Gabriela Versiani, de 27 anos, compartilhou registros de uma curta passagem por Belo Horizonte. A viagem durou apenas um dia e meio, mas foi suficiente para despertar lembranças especiais da época em que morou na capital mineira. Nas fotos publicadas, ela aparece com diferentes looks em tons de marrom, mantendo uma estética harmônica. “Registros de 1½ dia em BH! Eu amo tanto esse lugar! Quem lembra da época que eu morava aqui?”, escreveu a modelo, que vive um relacionamento com o cantor Murilo Huff.

Durante a estadia, Gabriela aproveitou a piscina de um hotel de luxo, participou de compromissos profissionais e ainda encontrou tempo para treinar.

Veja também: Ana Furtado exibe corpão de maiô e anima seguidores

Nos comentários, fãs elogiaram a beleza e o estilo da influenciadora. “Fotos lindas, de menina a empresária bem-sucedida, amei”, destacou uma seguidora. Na véspera, Gabriela também se declarou à sogra, Zaida Huff, dizendo: “Dia da minha sogra amada e um presente de Deus na minha vida. Te amo.”

A breve viagem mostrou não apenas a nostalgia da influenciadora, mas também seu equilíbrio entre carreira, família e afetos.

O post Veja os cliques! Gabriela Versiani abre álbum de viagem a Belo Horizonte: ‘Morava aqui’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.