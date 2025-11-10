Evangélico, Evandro Santo surpreende ao revelar celibato: “Cansei de sexo barato”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evandro Santo usou as redes sociais neste último domingo (9), e chamou atenção ao ter desabafo sobre a vida íntima, em que contou que está em celibato, estado em que a pessoa se compromete em não se casar ou transar com outra.

Através do Instagram, o humorista confidenciou que está há cerca de quatro meses sem sexo, e que a medida foi tomada após ter se convertido à igreja evangélica, após períodos de uso de drogas.

“Cansei de sexo barato”

“O celibato é o novo rehab (reabilitação). Cuidar de si mesmo, espiritualmente, mentalmente e corporalmente, virou prioridade para muita gente que cansou do ‘sexo barato’ e do ‘sexo químico’ de uma geração que desaprendeu a se relacionar. Estou há 4 meses e pretendo estender por um ano. Não é sobre religião, é sobre não querer mais ser uma ‘opção 3, 4, ou 5’ e não ser ‘carne de vaca'”, escreveu Evandro Santo, que também pontuou que, nos dias atuais, ter relação somente com uma pessoa é desafiador.

“As pessoas querem se sentir especiais, querem afeto e querem histórias de amor para contar! A monogamia é desafiadora, mas ela desafia a força de vontade, o amor e até um pouco do caráter. O celibato tira uma necessidade primitiva que ocupa muito tempo. A minha alma fala mais alto. Quando eu for transar, vai ser com a minha alma! Por acaso vai ter o corpo”, completou.

