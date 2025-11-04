Solteira, Luana Piovani desabafa sobre ‘jejum’ da vida sexual: “Não há nenhum homem no mercado”
Luana Piovani abriu o jogo sobre a vida amorosa. A atriz e apresentadora, que está publicamente solteira, refletiu acerca do seu “celibato imposto”.
Em entrevista à revista Quem, a artista confessou que está bem resolvida com relação ao assunto, principalmente com a questão do prazer entre quatro paredes. “Não vou me submeter a caber em “espacinho” de ninguém. Ou é à minha altura, ou não está ao meu lado“, disse.
“Não há nenhum homem no mercado”
Luana Piovani afirmou que não há “nenhum tipo de homem no mercado”, e é assim que justifica o termo “celibato imposto.” “É óbvio que eu adoraria ter um companheiro, hétero, viril, CIS, bom caráter, que fizesse terapia, bem-humorado, com uma carreira em construção e que fosse um ser humano amoroso, porém, é óbvio que não há esse tipo de homem. Pelo menos eu ainda não encontrei nenhum”, disparou.
Com a escassez de novos candidatos, Piovani admite seus momentos de vulnerabilidade. “Me protejo com a minha família, a minha família escolhida, minha terapia, minhas músicas e minha pista de dança no meio da sala da minha casa”, entregou.
