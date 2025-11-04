Miss Bumbum revela acidente inusitado durante o sexo: “Tudo cheio de sangue”
Kerolay Chaves, eleita a atual Miss Bumbum, surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao ter relatado que passou por uma situação inusitada durante o sexo.
Através do Instagram, a modelo contou que o piercing que usa na boca acabou se prendendo de forma inesperada, provocando corte no lábio e sangramento intenso.
“Tudo cheio de sangue”
“Na hora, corpo quente, tudo cheio de sangue… Nossa, o susto que levei”, declarou a Miss Bumbum. Segundo ela, o acessório “agarrou” no meio da relação e causou o ferimento. “Adivinha o que eu estava fazendo? Aquilo mesmo que vocês imaginam”, brincou.
A influenciadora explicou, ainda, que usa o piercing há bastante tempo e que nunca havia enfrentado nada parecido. “Esse piercing nunca deu problema na vida. Foi dar logo na ‘hora H'”, disse.
Após o susto, Kerolay destacou que o lábio segue dolorido e que precisou fazer um curativo. “Tá doendo demais. Passei uma pomadinha e coloquei um curativo pra aliviar”, contou. Mesmo com o incidente, ela aproveitou o momento para alertar sobre os cuidados com piercings faciais e íntimos. “Eu sempre tive muito cuidado, mas tudo pode acontecer. É importante ter atenção, principalmente em momentos mais intensos”, concluiu.
