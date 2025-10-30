fechar
Sérgio Mallandro revela rotina sexual com a namorada aos 70 anos: "Continuo com tesão"

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/10/2025 às 8:43
Sérgio Mallandro revela rotina sexual com a namorada aos 70 anos: “Continuo com tesão”
Sérgio Mallandro revela rotina sexual com a namorada aos 70 anos: “Continuo com tesão” - Observatório dos Famosos

Sérgio Mallandro abriu o jogo sobre a intimidade. O humorista e apresentador, que atualmente vive um relacionamento com a empresária Danielly Borges, afirmou que mesmo com a terceira idade, não sente indisposição em manter relações íntimas.

Em entrevista ao portal Gshow, o artista declarou que, quando o assunto é sexo, a disposição é impulsionada até mesmo com uso de comprimidos para disfunção erétil. “Tem sempre uma ajudinha no glu-glu com azulzinho, amarelinho, branquinho, verdinho… A gente vai tomando para ficar sorridente, porque às vezes estou meio caído, né? Bicho!”, iniciou.

“Agora, é claro que não é mais aquela coisa. Antigamente, com a testosterona, você estava ali para qualquer parada. Hoje em dia está tudo fluindo bem, mas não é mais aquela loucura de antigamente. Estava ali para qualquer hora!”, explicou Sérgio Mallandro. Apesar das mudanças na libido ocasionadas pelo tempo, ele mantém a vida sexual ativa.

“Continuo com tesão”

“Eu continuo fazendo sexo com tesão também. Claro que não pode fazer comparações. Antigamente eu tinha uma namorada, a gente parava o carro, transava nele. Estava na piscina, transava na piscina, na praia. Agora não é mais assim”, detalhou Sérgio. “Eu tenho que tomar esse bagulho (comprimido para disfunção erétil) pelo menos uns 40 minutos antes de chegar na praia, para ficar com a barraca armada. Aí você vai levando”, pontuou.

