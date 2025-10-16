Juliette revela ter feito ‘jejum’ de sexo e expõe motivo: “Fiz uma besteira grande”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Juliette chamou atenção ao ter confessado que não costuma ser uma mulher de meio termo, e que por se considerar extremamente intensa, optou por se proibir a ponto de fazer ‘jejum’ de sexo após ter bebido demais.

“Era assim, ou estava neurônica ou então, quando eu enfiava o pé na jaca, meu amigo… Era praticamente um ‘Se Beber, Não Case!’. Era assim e, com isso, a ressaca moral”, contou ela, durante a edição do Saia Justa, do GNT, exibido nesta última quarta-feira (15).

“Fiz uma besteira grande”

Juliette, então, explicou sua linha de raciocínio. “Eu pensava: Vou aproveitar que amanhã eu já volto ao meu normal, então eu vou viver tudo que há para viver. E em uma destas, eu me arrependi muito tempo”, disse. “Passei um ano sem beber e sem fazer sexo, porque eu fiz uma besteira muito grande e fiquei com vergonha”, admitiu a campeã do BBB 21.

Atualmente, Juliette é noiva do empresário e atleta de crossfit Kaique Cerveny. Os dois tornaram o relacionamento público no final de 2023, e anunciaram o noivado em dezembro do ano passado.

VEJA MAIS: Juliette mostra rosto após procedimentos estéticos com esperma de salmão

O post Juliette revela ter feito ‘jejum’ de sexo e expõe motivo: “Fiz uma besteira grande” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.