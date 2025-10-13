Sérgio Mallandro revela uso de medicamentos para transar: “Faço sexo todos os dias”
Sergio Mallandro costuma transparecer uma personalidade extremamente divertida e fazendo jus a profissão de comediante. Discreto acerca da vida pessoal, o apresentador, que completou 70 anos recentemente, comentou acerca da intimidade.
Em entrevista ao jornal Extra, o humorista, que vive um relacionamento com a empresária Danielly Borges, desde 2021, revelou que faz uso de remédios para impotência e libido.
“Faço sexo todos os dias”
“Claro, pô! A medicina está aí pra isso, ajudar a ter uma vida sexual plena e a minha é. Faço sexo todos os dias quando estou com a Dani lá em casa. Já sei o jeito que ela me olha e tem muito glu glu, yeah yeah!”, disse Sergio Mallandro, bem-humorado.
“Quando senti que estava com menos gás, procurei me tratar, fiz reposição hormonal com umas injeçõezinhas, tomo Tadala. Isso é normal. Quem não acompanha a evolução das coisas é que tá errado. Minha vida sexual é ótima!”, afirmou o artista.
