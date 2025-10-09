Maiara revela hábito inusitado durante o sexo: “Entrava de baixo”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maiara abriu o jogo sobre o período em que enfrentou inseguranças em relação ao próprio corpo e à aparência, antes de ter emagrecido em torno de 23 quilos.

Em entrevista ao portal LeoDias, a cantora sertaneja, que forma dupla com a irmã, Maraisa, revelou que, por muito tempo, evitava se expor e até fazia sexo de luz apagada, por vergonha.

“Entrava de baixo”

“Naquela época, menino, eu me cobria, de coberta. E na hora de tirar a roupa, eu já entrava debaixo do lençol. Mas eu busquei a minha melhor versão”, contou Maiara.

A artista contou, por sua vez, que o processo de transformação veio acompanhado de autoconhecimento e cuidados com a saúde mental e física. Ela ressaltou que a mudança não foi apenas estética, mas emocional. “É positivar a sua mente”, disse.

