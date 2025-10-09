fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Maiara revela hábito inusitado durante o sexo: “Entrava de baixo”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/10/2025 às 8:09
Maiara revela hábito inusitado durante o sexo: “Entrava de baixo”
Maiara revela hábito inusitado durante o sexo: “Entrava de baixo” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Maiara abriu o jogo sobre o período em que enfrentou inseguranças em relação ao próprio corpo e à aparência, antes de ter emagrecido em torno de 23 quilos.

Em entrevista ao portal LeoDias, a cantora sertaneja, que forma dupla com a irmã, Maraisa, revelou que, por muito tempo, evitava se expor e até fazia sexo de luz apagada, por vergonha.

“Entrava de baixo”

“Naquela época, menino, eu me cobria, de coberta. E na hora de tirar a roupa, eu já entrava debaixo do lençol. Mas eu busquei a minha melhor versão”, contou Maiara.

A artista contou, por sua vez, que o processo de transformação veio acompanhado de autoconhecimento e cuidados com a saúde mental e física. Ela ressaltou que a mudança não foi apenas estética, mas emocional. “É positivar a sua mente”, disse.

VEJA MAIS: Maiara exibe ‘corpo de boneca’ em novas fotos de biquíni: ‘Princesa’

O post Maiara revela hábito inusitado durante o sexo: “Entrava de baixo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Carmo Dalla Vecchia dispara sobre vida íntima com João Emanuel Carneiro: “Sexualmente muito ativo”
Carmo Dalla Vecchia

Carmo Dalla Vecchia dispara sobre vida íntima com João Emanuel Carneiro: “Sexualmente muito ativo”
Carolina Dieckmmann expõe intimidade e dispara sobre orgasmo: “Nunca tive medo”
Carolina Dieckmmann

Carolina Dieckmmann expõe intimidade e dispara sobre orgasmo: “Nunca tive medo”

Compartilhe

Tags