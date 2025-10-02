Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carmo Dalla Vecchia fez revelações inéditas sobre seu relacionamento com João Emanuel Carneiro. O ator, que é casado há 19 anos, detalhou como é a intimidade na relação com o autor de novelas da Globo.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista confidenciou que buscou fazer terapia sexual após observar que consumia muito conteúdo adulto. Além disto, assegurou que possui uma vida íntima extremamente ativa.

“Eu sou sexualmente muito ativo. Não vejo problema nenhum nisso. A questão é como você se relaciona com a pornografia. Não acho um problema, mas as pessoas tentaram transformar isso como se fosse um vício”, disse Carmo Dalla Vecchia, que apontou, ainda, sua percepção pelo consumo do material adulto em excesso.

“Sou muito favorável e acho que cada pessoa manifesta sua sexualidade da maneira que quiser. A questão é a pessoa saber se de fato está fazendo bem ou não a ela na hora do sexo real”, explicou o ator, que ainda apontou o motivo da longevidade na relação com João Emanuel Carneiro: “Nunca perder o medo de estar sendo chato. Eu acho que não devemos perder isso não só no casamento, mas com os amigos, com a família e as pessoas com quem nos relacionamos”, pontuou.

O post Carmo Dalla Vecchia dispara sobre vida íntima com João Emanuel Carneiro: “Sexualmente muito ativo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.