fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Discreto, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício faz revelações sobre namoro

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/11/2025 às 8:47
Discreto, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício faz revelações sobre namoro
Discreto, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício faz revelações sobre namoro - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Pietro Antonelli é bastante discreto com relação a vida amorosa. O modelo, que é filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, assumiu romance com Clarissa Müller no início deste ano, e surgiram em clima apaixonante no Rock the Mountain, em Itaipava, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao portal Gshow, o rapaz relembrou o dia em que apresentou a namorada aos pais. “Foi ótimo [o encontro]! Ela ficou meio nervosa, não pela profissão deles, mas por serem meus pais, ela queria aprovação dos sogros”, disse.

Clarissa, inclusive, ainda brincou dizendo que, além da aprovação de Giovanna, como une à sogra para criticar Pietro Antonelli: “É onde a gente se identifica [risos]. Murilo é muito parceiro! Nós viajamos muito [em família], eles são maravilhosos, muito querido”, afirmou.

Aos 20 anos, Pietro está colhendo frutos positivos na carreira de modelo, mas também têm feito estudos de teatro e falou sobre seguir os passos dos pais: “Estou gostando muito, estou indo no fluxo da vida”, concluiu.

VEJA MAIS: Ex-atriz? Giovanna Antonelli explica carreira de influencer

O post Discreto, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício faz revelações sobre namoro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Giovanna Antonelli surpreende e revela quando voltará às novelas
Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli surpreende e revela quando voltará às novelas
Giovanna Antonelli descarta novelas em 2026 e revela motivo
Beleza Fatal

Giovanna Antonelli descarta novelas em 2026 e revela motivo

Compartilhe

Tags