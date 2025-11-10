Aos 16 anos, Rafaella Justus faz confissões sobre a vida amorosa: “Já me iludi”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rafaella Justus, de 16 anos, usou as redes sociais neste último domingo (9), e esclareceu algumas curiosidades dos milhares de seguidores, ao falar sobre a vida amorosa.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, foi questionada se já se apaixonou e sobre os planos de namorar futuramente.

“Já me iludi”

“Já [me apaixonei]! Inclusive, já me iludi também haha. Faz parte”, escreveu Rafaella Justus. “Pensar [em namorar] eu penso. Acredito que tudo vem na hora certa, e que um namoro não é questão de idade, e sim de maturidade. No fim, é como dizem: antes só do que mal-acompanhada”, declarou.

A adolescente ainda falou sobre o que considera seu maior desejo e como se vê daqui a dez anos. “[Maior desejo] é saúde, saúde, saúde. Para minha família, pra mim e pra todos!”, disse. “Daqui a 10 anos me vejo vivendo uma vida leve, com saúde, cercada de pessoas que me fazem bem, fazendo o que eu amo. Quero estar formada, em paz comigo mesma, realizada com minhas escolhas e com orgulho do caminho que trilhei até aqui! Eu amo traçar metas e me imaginar lá na frente! Só tento não criar tanta expectativa, pra não me frustrar se algo não sair como o planejado. Mas sonhar é lindo, e ter em mente um objetivo que me motive a seguir também”, concluiu.

