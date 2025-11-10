Andressa Urach rebate críticas por funk ostentação em fase como MC Ímola
Aos 38 anos, Andressa Urach mostrou nas redes sociais o início de sua nova fase musical como MC Ímola, posando com um look inspirado no funk ostentação e joias avaliadas em mais de R$ 30 mil. A influenciadora, que já participou de A Fazenda, recebeu comentários questionando sua voz e o contraste entre o novo estilo e a imagem que manteve nos últimos anos.
Durante o ensaio, parte das joias usadas pertenciam ao seu acervo pessoal, e entre elas estava um colar com o nome artístico.
“Essas joias têm um significado especial pra mim. Elas simbolizam força, proteção e a fé que carrego comigo em tudo o que faço”, explicou. Urach destacou ainda que se identifica com a estética do funk pela liberdade e autenticidade.
Apesar das críticas, a artista garantiu que sua espiritualidade segue inabalável. “A minha fé continua sendo a mesma, independentemente do palco. Levo Deus comigo em tudo o que faço”, finalizou.
