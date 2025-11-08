Aos 62 anos, Leonardo revela seu segredo para manter o bom desempenho sexual com a esposa, Poliana Rocha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O cantor Leonardo, de 62 anos, surpreendeu os fãs ao revelar que faz uso diário do famoso “azulzinho”. Durante uma conversa descontraída com o influenciador Rafael Cunha, o sertanejo contou que toma meio comprimido por dia para manter o bom desempenho sexual com a esposa, Poliana Rocha.

O medicamento, conhecido popularmente pela cor azul, é indicado para o tratamento da disfunção erétil e ajuda a prolongar a ereção. Embora tenha ganhado popularidade também entre pessoas que o utilizam antes dos treinos, especialistas alertam que o uso sem recomendação médica pode ser perigoso.

Durante o bate-papo, Rafael elogiou a disposição do artista e comentou sobre sua longa trajetória na música. “São 41 anos de carreira. Comecei velho já, com 20 anos”, respondeu Leonardo. Ao ser questionado sobre sua idade, o cantor revelou: “Estou com 62, fiz agora em julho”.

Em tom bem-humorado, Rafael perguntou se o sertanejo já recorria ao “azulzinho”. Leonardo, sem rodeios, confirmou: “Já! Todo dia eu tomo meio [comprimido]”. O influenciador mencionou que algumas pessoas usam o remédio para melhorar o desempenho nos treinos, mas o cantor foi direto: “Eu tomo pra met*r mesmo. Malhar o quê? Malhar o p*u?”. A resposta espontânea divertiu os internautas.