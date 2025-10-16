Ex-“adotado” por Leonardo quebra o silêncio e revela se planeja reencontro com família do cantor
João Dias, que diz ter sido o adolescente “adotado” por Poliana Rocha e o cantor Leonardo há mais de 15 anos, voltou a falar sobre o assunto que viralizou recentemente.
Em entrevista ao portal Metrópoles, o rapaz, hoje com 36 anos, comentou sobre o tempo que passou na casa do sertanejo, em Goiânia, e afirmou que, se fosse possível, gostaria de rever a família famosa.
“A forma que eles me trataram lá, eu não tenho do que reclamar, não tenho mesmo. Eu agradeço a Deus pela vida deles, pelo cuidado que eles tiveram comigo, pelo carinho que eles tiveram comigo. Eu amei de verdade a forma que eles me trataram lá”, disse João Dias
Quando questionado se se gostaria de rever Zé Felipe e os demais membros da família, ele foi objetivo. “Se eu puder um dia rever eles, vai ser uma grande honra ver eles novamente. Depois que eu perdi o contato com eles, nunca mais recuperei”, concluiu João.
