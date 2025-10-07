Hariany Almeida fala sobre nova fase após término com filho de Leonardo: “Colecionando experiências”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Hariany Almeida têm focado cada vez mais na carreira após o término do seu relacionamento com o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo. A influenciadora digital e ex-BBB, que está solteira desde fevereiro deste ano, comentou acerca de um recente flagra.

Para quem não sabe, a beldade foi clicada beijando um rapaz durante viagem pela Grécia, e viralizou. Em entrevista ao portal Gshow, ela ressaltou que está bem resolvida com o assunto, e atualmente prioriza seu processo de autoconhecimento.

“Eu brinquei bastante com isso nos meus stories porque faz parte da minha forma leve de compartilhar a vida. Tive, sim, momentos divertidos, conheci pessoas interessantes, mas sigo priorizando meu processo de autoconhecimento. No fim das contas, as decepções também ensinam, né? Então prefiro dizer que sigo colecionando experiências”, brincou Hariany Almeida.

Hariany destacou, ainda, que sua temporada de quatro meses fora do Brasil lhe trouxe um retorno positivo. “Foi uma fase de aprendizado, amadurecimento e muita inspiração. (…) Por mais que a experiência tenha sido enriquecedora, tem horas em que o coração aperta e a saudade fala mais alto”, disse.

VEJA MAIS: Matheus Vargas fala sobre término com Hariany Almeida e não descarta reconciliação

O post Hariany Almeida fala sobre nova fase após término com filho de Leonardo: “Colecionando experiências” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.