Hariany Almeida fala sobre nova fase após término com filho de Leonardo: “Colecionando experiências”
Clique aqui e escute a matéria
Hariany Almeida têm focado cada vez mais na carreira após o término do seu relacionamento com o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo. A influenciadora digital e ex-BBB, que está solteira desde fevereiro deste ano, comentou acerca de um recente flagra.
Para quem não sabe, a beldade foi clicada beijando um rapaz durante viagem pela Grécia, e viralizou. Em entrevista ao portal Gshow, ela ressaltou que está bem resolvida com o assunto, e atualmente prioriza seu processo de autoconhecimento.
“Eu brinquei bastante com isso nos meus stories porque faz parte da minha forma leve de compartilhar a vida. Tive, sim, momentos divertidos, conheci pessoas interessantes, mas sigo priorizando meu processo de autoconhecimento. No fim das contas, as decepções também ensinam, né? Então prefiro dizer que sigo colecionando experiências”, brincou Hariany Almeida.
Hariany destacou, ainda, que sua temporada de quatro meses fora do Brasil lhe trouxe um retorno positivo. “Foi uma fase de aprendizado, amadurecimento e muita inspiração. (…) Por mais que a experiência tenha sido enriquecedora, tem horas em que o coração aperta e a saudade fala mais alto”, disse.
VEJA MAIS: Matheus Vargas fala sobre término com Hariany Almeida e não descarta reconciliação
O post Hariany Almeida fala sobre nova fase após término com filho de Leonardo: “Colecionando experiências” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.