Mãe de Zé Felipe quebra o silêncio sobre suposta rivalidade entre Virginia e Ana Castela
Poliana Rocha surpreendeu ao reagir aos rumores envolvendo a vida amorosa do seu filho, Zé Felipe. Desde o início do affair do cantor com a cantora Ana Castela, internautas passaram a insinuar uma rivalidade entre a atual e a ex-mulher, Virginia Fonseca.
Através dos Stories do Instagram, a esposa do cantor Leonardo compartilhou um post falando sobre a ex-nora e a atual affair do filho, em que apontavam sobre a suposta rivalidade entre as duas artistas.
“Maturidade! Virginia sobre Ana Castela e Zé Felipe: ‘Desejo tudo de bom! O Zé merece ser feliz. Também achei que eles combinam bastante, as crianças amam ela e eu amo quem trata bem meus filhos”, dizia o post em questão. Em comentário, Poliana Rocha disparou: “A rivalidade é só por conta da internet…”, escreveu.
Em tempo, Virginia se separou de Zé Felipe em maio deste ano, após cinco anos juntos. Por sua vez, Ana Castela se aproximou de Zé Felipe nos últimos meses, após os dois gravarem uma música juntos, e tornaram pública a relação.
