Zé Felipe e Ana Castela abrem o jogo sobre intimidade no relacionamento

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/10/2025 às 7:43
Zé Felipe surpreendeu os milhares de seguidores ao fazer algumas confissões sobre a intimidade com Ana Castela. Os dois, que recentemente assumiram que estão vivendo um romance, têm protagonizado diversos momentos juntinhos e conquistado a atenção do público.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, o cantor sertanejo acabou revelando curiosidades sobre o relacionamento. “Estamos indo viajar, vamos abri uma caixinha de pergunta. Eu, o João e a Aninha”, iniciou o cantor.

Entre as respostas, Zé Felipe entregou que Ana Castela ronca enquanto dorme, e a informação foi confirmada por ela. “Sou de roncar quando estou cansada”, disse a Boiadeira, aos risos.

O cantor ainda completou que Ana também conversa dormindo. Se não me responder, posso puxar o seu pé”, brincou Castela. Em outro momento, uma fã perguntou o que eles mais gostam um no outro. Zé Felipe respondeu que adora a boca da sertaneja, enquanto ela brincou dizendo que gosta quando ele não usa o banheiro dela.

VEJA MAIS: Zé Felipe surpreende Ana Castela com anel

