Zé Felipe compartilha beijo com Ana Castela e mãe reage nas redes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Filho de Leonardo movimenta as redes ao mostrar momento romântico com a Boiadeira durante gravação do Domingo Legal e Poliana Rocha reagiu

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (19), Zé Felipe, de 27 anos, causou repercussão nas redes sociais ao publicar cliques de sua participação no quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal no SBT. O destaque ficou por conta do beijo trocado com Ana Castela, de 21 anos, durante o programa.

Os dois artistas, que recentemente lançaram o feat Sua Boca Mente, também cantaram a parceria de 2023, Roça Em Mim, com participação de Luan Pereira.

O clima descontraído durante a gravação culminou no selinho compartilhado por Zé Felipe em seu perfil, acompanhado da legenda: "Quem aí está ligado no Domingo Legal?", que gerou reação entre fãs e familiares.

A mãe do cantor, Poliana Rocha, demonstrou apoio à relação ao curtir a publicação e acompanhou a repercussão entre os seguidores. Comentários de fãs destacaram a química da dupla: "Amigão, tô feliz que você tá amando e sendo amado de verdade", "Lindos" e "Felicidades" foram algumas das mensagens.

Vale lembrar que Zé Felipe foi casado com a influenciadora Virginia Fonseca, de quem se separou em maio de 2025, e é pai de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Já Ana Castela havia se relacionado com Gustavo Mioto, relacionamento marcado por idas e vindas, encerrado definitivamente em dezembro de 2024.

