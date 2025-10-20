fechar
Zé Felipe compartilha beijo com Ana Castela e mãe reage nas redes

Filho de Leonardo movimenta as redes ao mostrar momento romântico com a Boiadeira durante gravação do Domingo Legal e Poliana Rocha reagiu

Por Bianca Tavares Publicado em 20/10/2025 às 11:58
Imagem de Ana Castela, Zé Felipe e Poliana Rocha
Imagem de Ana Castela, Zé Felipe e Poliana Rocha - Reprodução/Instagram

Neste domingo (19), Zé Felipe, de 27 anos, causou repercussão nas redes sociais ao publicar cliques de sua participação no quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal no SBT. O destaque ficou por conta do beijo trocado com Ana Castela, de 21 anos, durante o programa.

Os dois artistas, que recentemente lançaram o feat Sua Boca Mente, também cantaram a parceria de 2023, Roça Em Mim, com participação de Luan Pereira.

O clima descontraído durante a gravação culminou no selinho compartilhado por Zé Felipe em seu perfil, acompanhado da legenda: "Quem aí está ligado no Domingo Legal?", que gerou reação entre fãs e familiares.

A mãe do cantor, Poliana Rocha, demonstrou apoio à relação ao curtir a publicação e acompanhou a repercussão entre os seguidores. Comentários de fãs destacaram a química da dupla: "Amigão, tô feliz que você tá amando e sendo amado de verdade", "Lindos" e "Felicidades" foram algumas das mensagens.

Vale lembrar que Zé Felipe foi casado com a influenciadora Virginia Fonseca, de quem se separou em maio de 2025, e é pai de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Já Ana Castela havia se relacionado com Gustavo Mioto, relacionamento marcado por idas e vindas, encerrado definitivamente em dezembro de 2024.

