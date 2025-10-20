Aos beijos, Ana Castela e Zé Felipe tomam ‘bronca’ do pai da cantora
Ana Castela, de 21 anos, e Zé Felipe, de 27, seguem mostrando que o romance entre eles está a todo vapor. No último domingo (19), o casal aproveitou um churrasco na casa da cantora, cercado de amigos e familiares, incluindo os pais de Ana, Michele Castela e Rodrigo Castela. Entre risadas e abraços, o clima de intimidade rendeu até uma bronca do pai de Ana. “Que melação!”, exclamou Rodrigo, flagrado em vídeo por um amigo. “Ô, fica beijando na boca toda hora”, brincou ele, enquanto levava a situação na esportiva.
O dia contou ainda com registros animados do churrasco. Em vídeos, Ana se divertiu com os amigos e familiares, brincando: “Um bando de fofoqueiros”. Entre brindes e shots de cachaça, o casal se manteve próximo e sorridente.
Recentemente, os dois apareceram juntos na academia com uma suposta aliança. “Vai voltar a treinar, sim”, comentou Ana, exibindo o click coladinha com Zé Felipe. No dia 12, trocaram o primeiro beijo diante das câmeras durante gravação de programa de TV, reacendendo a curiosidade dos fãs.
A mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha, também publicou fotos do casal, alimentando a expectativa dos internautas. Vale lembrar que Zé Felipe se separou de Virginia Fonseca em maio, com quem tem três filhos, enquanto Ana Castela estava solteira desde o término do namoro com Gustavo Mioto em dezembro.
